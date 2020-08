Castellammare nella stretta del Covid: da domani tamponi nelle auto

By

“Tamponi immediati per chi rientra dall’ estero, senza uscire neanche dalla propria auto. Grazie alla proficua sinergia con il direttore generale dell’Asl Na3 Sud Gennaro Sosto”. Da domani, nel piazzale del parco delle Antiche Terme a Castellammare di Stabia (Napoli) sara’ attivo un presidio sanitario che, in un’area delimitata nei pressi dell’accesso di via Brin 103, effettuera’ tamponi orofaringei direttamente nell’ abitacolo dell’ auto a tutte le persone che, di rientro dall’estero, si sono prenotate presso la competente Asl”. Lo ha annunciato il sindaco Gaetano Cimmino. Il presidio servira’ l’ intero comprensorio tutti i giorni tra le 8.30 e le 17.30 fino al 31 agosto, salvo eventuali proroghe, e andra’ a coprire tutti i Comuni dei distretti Asl 53, 56 e 58, che includono i Monti Lattari, Pompei e l’area torrese-boschese.