Casalnuovo, spari e carabinieri speronati. Un arresto e caccia ai complici

I carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli hanno arrestato per violenza, resistenza e lesioni a p.u e ricettazione Braho Ahmetovic, 49enne di origini montenegrine già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era in Via Ligustri, alla guida di una vettura risultata oggetto di un furto denunciato lo scorso 7 agosto ad Afragola. Con lui altre 4 persone. Sorpresi dai carabinieri i 5 hanno accelerato e nonostante l’alt imposto hanno deliberatamente aumentato la velocità e speronato la pattuglia per sfuggire alla cattura. Solo la prontezza di riflessi del carabiniere alla guida, che è riuscito a deviare sulla destra la traiettoria di marcia, ha evitato che il frontale portasse a conseguenze molto più gravi.

Un impatto molto forte che ha fatto esplodere gli airbag e arrestato la marcia di entrambi i veicoli. Nonostante il violento urto, 4 dei 5 occupanti sono riusciti a fuggire. Il quinto che era alla guida – Ahmetovic – è stato invece bloccato dopo un breve inseguimento a piedi. Nella vettura sono stati rinvenuti e sequestrati anche arnesi da scasso e una centralina per forzare l’accensione delle automobili. In manette, il 49enne è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio. I militari intervenuti se la caveranno con 5 giorni di prognosi per le contusioni provocate dall’impatto. Nessun trauma per l’arrestato. Continuano le indagini per risalire all’identità delle altre persone coinvolte.