Campania, oggi 15 casi su 2.025 tamponi. Tre contagi nel Vesuviano

Quindici nuovi positivi, su 2.025 tamponi, sono stati registrati oggi in Campania unitamente a zero decessi e 28 guariti. È quanto riporta il Bollettino ordinario dell’Unita’ di crisi della Regione Campania. Stando ai dati odierni, aggiornati alle 23:59 di ieri, il totale dei positivi sale a 5.050 mentre quello dei tamponi a 345.975. Il numero dei deceduti resta fermo a 438, quello dei guariti raggiunge quota 4.240.

Tra i quindici casi riportati oggi dall’Unità di Crisi in Campania ci sono anche i tre comunicati ieri sera dal sindaco di Ottaviano, Luca Capasso. Si tratta comunque di contatti di un caso precedente e dei tamponi effettuati a persone che erano già in quarantena per avere avuto contatti.