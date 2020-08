Campania, ancora sangue sul lavoro. Nicola muore schiacciato a 25 anni

Un agricoltore di 25 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato sotto il trattore di cui era alla guida. La vittima si chiamava Nicola Iannella (nella foto) ed era di Torrecuso. L’incidente è avvenuto in un terreno di sua proprietà tra Torrecuso e Foglianise. Sul posto oltre all’ambulanza sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso. Stando a una prima ricostruzione operata dalle forze dell’ordine, il giovane stava

lavorando nel terreno di proprietà quando, improvvisamente, il trattore si è ribaltato, schiacciando il conducente che sarebbe deceduto per trauma cranico.

Il pm di turno ha disposto il sequestro della salma che è stata trasferita presso l’obitorio per l’esame autoptico, anche il trattore è stato sequestrato per effettuare i rilievi

necessari a capire l’esatta dinamica dell’incidente che ha portato al tragico epilogo. L’ennesima morte sul lavoro in Italia ed in Campania, dove i numero crescono purtroppo impietosi.