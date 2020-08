Cade dalla soffitta per diversi metri, donna perde la vita in ospedale a Nola

Tragedia a Lauro in provincia di Avellino, una donna di 77 anni, Pasqualina S., ha perso la vita in seguito ad una violenta caduta avvenuta nei pressi della sua abitazione. Le dinamiche dell’incidente non sono ancora del tutto chiare, faranno luce gli inquirenti. Pare tuttavia che la pensionata stesse operando delle manovre sul soffitto di casa, quando, forse colta da malore o in seguito a perdita di equilibrio, sia caduta rovinosamente sul cemento sottostante sbattendo violentemente il capo. La donna è stata rinvenuta in fin di vita da una vicina di casa che ha immediatamente chiamato il 118. La 77enne è stata trasportata d’urgenza in ospedale, purtroppo è spirata poche ore dopo, nonostante le tempestive cure dei medici.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Lauro, guidati dal vicequestore Elio Iannuzzi, che dovo aver raccolto tutti gli elementi utili proveranno a ricostruire con precisione la dinamica del dramma. Considerata la dinamica accidentale il magistrato non ha ritenuto di disporre l’autopsia.