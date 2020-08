Brusciano, operai del servizio rifiuti giocavano a carte nel bar durante l’orario di lavoro

Al termine di un “accertamento tecnico”, sono partite due contestazioni disciplinari a carico di due operai del settore rifiuti a Brusciano. A darne notizia è il quotidiano Roma oggi in edicola. Secondo l’ipotesi della contestazione formulata dalla Tekra, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, uno dei due si sarebbe intrattenuto durante l’orario di lavoro in un bar a giocare a carte. Il Roma scrive: «Successivamente, sempre in base all’ipotesi di contestazione che ovviamente dovrà essere verificata, entrambi gli operai si sarebbero segnati anche lo straordinario senza in realtà effettuarlo. Insomma, se i fatti dovessero trovare conferma, si tratterebbe di una vera e propria truffa, destinata ad avere uno strascico giudiziari».

Dalla direzione generale dell’impresa nessun commento sull’accaduto, anche se da qualche giorno la brutta vicenda è sulla bocca di molti in città. In particolare, il cartellino di uno dei due destinatari del provvedimento disciplinare sarebbe stato “passato” da un collega già nel cantiere.