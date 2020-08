Boscoreale esulta, Angelo Conforti è “Mister Italia Forever Cinema”

Angelo Conforti, ventiduenne nato a Scafati e residente a Boscoreale, è insignito del titolo di “Mister Italia Forever Cinema” lo scorso primo agosto nell’ambito della manifestazione Mister Italia e Miss Grand Prix allo Stadio del Mare di Pescara. Un riconoscimento prestigioso, attribuito solo quattro volte in quarant’anni dalla sua istituzione. A consegnargli la fascia, Raffaella Di Caprio, cugina della stella di Hollywood Leonardo, eletta “Attrice più bella d’Italia” da un sondaggio realizzato in occasione della finalissima del concorso di bellezza e fashion talent “Top model of the world Italy 2019”.

Angelo Conforti, che ha già superato due casting che saranno oggetto di perfezionamento, è stato premiato per la sua indubbia competenza in ambito cinematografico e teatrale, avvalorata dalla frequentazione di prestigiose accademie del settore, come “Pigrecoemme” (la prima accademia di cinema sorta a Napoli). Il giovane vesuviano, intenso e dal sorriso disarmante, è considerato un astro nascente del futuro panorama artistico italiano grazie anche alla visibilità ottenuta dalle numerose attività web che lo vedono destinatario di milioni di visualizzazioni sulle sue pagine ufficiali.