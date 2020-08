Barca prende fuoco e affonda al largo di Palinuro: salvati 6 turisti del Napoletano

Attimi di paura ieri pomeriggio a largo di Palinuro. Un gozzo con a bordo 6 persone, anche a causa del mare agitato, è improvvisamente affondato dopo aver preso fuoco. Ad accorgersi di quanto stava avvenendo sono stati i numerosi bagnanti presenti lungo la costa che hanno notato l’imbarcazione in difficoltà. Immediatamente è scattato l’allarme alla Capitaneria di Porto di Palinuro che ha ricevuto moltissime chiamate di aiuto.

Così è intervenuta con due motovedette insieme ad una imbarcazione privata e ai bagnini di uno stabilimento balneare che nel vedere il gozzo capovolgersi e affondare si sono prontamente gettati in mare. Per fortuna le 6 persone a bordo, tutte dotate di corpetto di salvataggio sono state messe in salvo e caricate a bordo delle imbarcazioni intervenute in loro soccorso. Per i sei diportisti del Napoletano tanta paura ma nessun problema di natura fisica.