Autotrasportatore di Ottaviano finisce fuori strada: camion distrutto, lui in ospedale

Un giovane camionista di Ottaviano ha perso il controllo del mezzo pesante e per cause in corso di accertamento è uscito fuori strada finendo in una cunetta. A riportare la notizia e le foto è Ottopagine.it. Il ragazzo era alla guida di un tir carico di farina conserva di pomodoro mentre viaggiava in direzione Foggia. L’incidente che poteva avere conseguenze gravissime è avvenuto al confine tra Ariano e Savignano alla località Pontegonnella. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri.

Il giovane camionista è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Frangipane di Ariano dove i sanitari lo hanno sottoposto a tutte le cure necessarie. Le sue condizioni non sono gravi. Al momento dell’incidente stamane la statale 90 delle puglie era molto trafficata a causa della chiusura notturna per lavoro dell’A16 Napoli-Canosa.