Assembramenti senza mascherine: nel Napoletano potenziati i controlli dalle 18 alle 6

Le modalità di verifica sull’attuazione delle misure anti-Covid da parte delle forze dell’ordine nonché delle polizie locali in relazione all’ordinanza del ministro della Salute del 16 agosto sono state al centro oggi di una riunione, nella prefettura di Napoli, del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Verranno incrementate, fa sapere una nota, le unità di personale impiegate nelle attività di controllo, specie nella fascia oraria individuata dall’articolo 1 dell’ordinanza, compresa tra le 18 e le 6.

Intanto sono 113 le persone identificate nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dalla polizia a Capri, tra cui un 30enne albanese con precedenti denunciato per immigrazione clandestina. Durante il servizio – finalizzato anche al rispetto delle norme anti-Covid – sono state irrogate inoltre 18 sanzioni amministrative per inosservanza dell’ordinanza del sindaco di Capri che obbliga ad indossare la mascherina di protezione nella piazza centrale di Capri e nelle zone limitrofe; inoltre, il titolare di un supermercato è stato sanzionato poiché sorpreso a somministrare bevande alcooliche a una minorenne alla quale non aveva richiesto il documento di identità nonostante fosse evidente la sua minore età. Infine, i poliziotti hanno revocato il porto d’armi a un uomo di Anacapri poiché sorpreso a far utilizzare il proprio fucile, regolarmente detenuto, al figlio che era sprovvisto del titolo.