Ancora sangue in Campania: Daniele investito in autostrada, muore a 25 anni

È deceduto dopo essere stato investito da una o più automobili in autostrada. È Daniele Cappetta, un ragazzo di 25 anni, residente a Contursi Terme, nel Salernitano. Il giovane era alla guida della sua auto quando per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, sarebbe uscito fuori strada con il veicolo, schiantandosi contro il guardrail autostradale. Nell’impatto però, l’automobilista è finito sull’asfalto, fuori dall’abitacolo della macchina dove in quel momento, una o più auto, lo avrebbero investito.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e la Polizia stradale di Eboli. La salma del giovane si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso l’obitorio dell’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli dove in giornata verrà effettuato l’esame esterno, mentre sulla dinamica dell’incidente indaga la Polizia Stradale. Sotto choc la comunità del cratere dove viveva il giovane, dipendente di una industria conserviera.