Anche Torre Annunziata ha un nuovo contagio da Coronavirus: è una donna

Nuovo contagio da Coronavirus a Torre Annunziata. A comunicarlo è il sindaco della citta’ vesuviana, Vincenzo Ascione, che in una nota specifica come ”si tratta di un’operatrice sanitaria in servizio presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia”. La donna, come spiega sempre il primo cittadino, “è stata sottoposta al regime di isolamento domiciliare cosi’ come i suoi contatti più stretti. Quest’ultimo caso di positività non e’ in alcun modo legato al focolaio di Sant’Antonio Abate”. Sale cosi’ a 19 il numero totale dei cittadini di Torre Annunziata che hanno contratto il Covid-19 dall’inizio della pandemia. Tredici quelli guariti e cinque invece i deceduti.

