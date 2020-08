Altra follia in Circumvesuviana: arriva la banda degli schiaffi ai passeggeri

“Un ritorno davvero poco gradito quello della gang degli schiaffi nella Circumvesuviana che è tornata a circolare indisturbata mettendo a segno le sue stupide bravate. Passeggeri ignari e di spalle che vengono colpiti all’improvviso dalla baby gang che vigliaccamente fugge subito dopo aver ripreso il gesto infame con il cellulare. Si tratta di un fenomeno che va stroncato immediatamente prima che qualcuno si faccia male sul serio. Abbiamo girato all’Eav le immagini per tutte le verifiche del caso”. Lo hanno denunciato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, e il conduttore radiofonico Gianni Simioli che hanno ricevuto il video di una delle aggressioni.

“Quando questi balordi entrano in azione l’immagine della nostra città viene denigrata anche agli occhi dei tanti turisti che stanno tornando ad affollare la Circum per raggiungere i siti archeologici e la Penisola sorrentina. Come ogni estate torniamo a chiedere più controlli e presenza delle forze dell’ordine in questa tratta ferroviaria densamente affollata da pendolari e turisti”.