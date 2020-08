Ai domiciliari nel Nolano, trovato in strada a vendere le sigarette di contrabbando

I carabinieri della stazione di Marigliano hanno denunciato per evasione un 68enne del posto già sottoposto ai domiciliari. Nonostante la misura a cui era sottoposto, l’uomo è stato sorpreso in strada, in via Caliendo, a vendere sigarette di contrabbando: 12 i pacchetti sequestrati. Il 68enne è stato risottoposto agli arresti domiciliari a cui già era ristretto prima di essere scoperto con il banchetto carico di “bionde”.

