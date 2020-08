Addio Giovanni, l’area torrese piange lo scout 17enne stroncato da un malore

Giovanni Articolo, scout 17enne di Torre del Greco è morto per un malore. il ragazzo era impegnato in un’escursione insieme col gruppo scout sui Monti Lattari, tra Vico Equense e Positano. Durante il tragitto, lungo il Sentiero degli Dei, Giovanni ha accusato un malore ed a perso i sensi. I capi scout hanno subito chiamato il 118. L’elisoccorso di Salerno è intervenuto per un ragazzo scout svenuto sulla zona di Santa Maria del Castello nei pressi del rifugio della forestale. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Giovanni era già senza vita.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ora per la terribile tragedia avvenuta. Sotto choc la comitiva di scout che ieri aveva ripreso le attività dopo lo stop dovuto al lockdown. In supporto alle operazioni è decollato anche un elicottero della Polizia di Stato per portare operatori Cnsas e viveri ai restanti ragazzi, decisamente provati dall’accaduto, che sono stati infine accompagnati a valle via terra. Una tragedia enorme su cui verrà accertata la natura.