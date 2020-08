Acquabomber in Campania, coniugi in ospedale: c’era acido nella loro bottiglia

By

In ospedale dopo aver bevuto dell’acqua minerale appena acquistata in un supermercato. Vittime due coniugi 40enni di Casagiove. A pranzo i due si sono versati dell’acqua dalla bottiglia appena acquistata, ma mentre l’uomo, accortosi che il sapore dell’acqua era strano, è riuscito a sputarla, la donna invece l’ha inghiottita: subito si è sentita male ed è stata portata di corsa in ospedale dal marito.

Dalle analisi il responso choc: l’acqua era contaminata con acido muriatico, inserito nella bottiglia attraverso un forellino, probabilmente con una siringa. Non è il primo episodio di acqua contaminata nel casertano, alta dunque l’attenzione di chi acquista acqua in bottiglia, costretto a verificare se la confezione sia integra per evitare brutte sorprese.