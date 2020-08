Abbonamenti gratuiti agli studenti in Campania, De Luca: «Sconti fino a 800 euro»

«È ripartita la campagna per gli abbonamenti gratuiti agli studenti residenti in Campania». Lo annuncia il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. «Dal 2016 – ricorda De Luca – le ragazze e i ragazzi dagli 11 ai 26 anni possono usufruire di questa importante agevolazione grazie a cui una famiglia, con due figli che studiano, risparmia mediamente 800 euro all’anno. Siamo stati la prima Regione in Italia a varare questa misura di grande civiltà e continuiamo a mantenere questo impegno concreto».

Il governatore fa inoltre sapere anche la piattaforma da utilizzare per ottenere gli sconti sul titola da viaggio annuale che per molti sarà del tutto gratuito così come avvenuto anche lo scorso anno. Per avere informazioni in merito basterà visitare il sito di Unico Campania al link apposito CLICCANDO QUI.