A piedi sulla Salerno-Reggio: 25enne viene travolto ed ucciso da un’auto

Drammatico incidente stradale nella notte sulla A2 del Mediterrano. Un giovane, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe morto dopo essere stato investito da un’auto. Il sinistro è avvenuto tra lo svincolo di Petina e l’allacciamento Sicignano-Potenza in direzione Salerno. La vittima, 25 anni, era a bordo della sua utilitaria. Per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Purtroppo, però, altri automobilisti in transito non si sono resi conto della sua presenza e lo avrebbero travolto. Inutili i soccorsi per il 25enne di Contursi Terme. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche gli uomini della Polstrada. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 2. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.