Vulcano Buono, due donne in fuga con 980 euro di abiti nascosti nel passeggino

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Su segnalazione della centrale operativa, ​gli agenti del commissariato di Nola sono intervenuti presso il centro commerciale Vulcano Buono per un furto e hanno accertato che due donne avevano asportato da un negozio di una nota catena commerciale 40 capi d’abbigliamento ancora provvisti di placche antitaccheggio, che erano stati nascosti in un passeggino.

Le due donne, napoletane di 20 e di 31 anni, sono state denunciate per furto ed i capi d’abbigliamento, del valore di 980 euro, sono stati restituiti al responsabile del negozio. Non è la prima volta che proprio nel centro commerciale di Nola, giovani donne vengano pescata a rubare abiti di note catene. Ma è la prima volta che viene utilizzato un passeggino per neonati.