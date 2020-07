Vesuviano in lutto: addio a Stefania, la giovane mamma aveva 25 anni

By

Se n’è andata a 25 anni appena dopo un ricovero all’Ospedale del Mare. Qui i medici hanno provato con tutte le forze a strapparla alla morte, senza purtroppo riuscirci. Stefania Liberti di Ercolano non c’è più, se n’ andata ieri lasciando la famiglia ed una bambina. Una malattia se l’è portata via, togliendo per sempre il suo sorriso contagioso che brilla nelle decine di fotografie pubblicate sui social.

I funerali di Stefania si terranno questo pomeriggio alle 17,30 nella chiesa del Santissimo Rosario al Corso Italia ad Ercolano. Sono decine i messaggi lasciati per la giovane mamma sulla sua bacheca social. È un pellegrinaggio di amici, amiche e conoscenti distrutti dal dolore, perché è sempre innaturale andarsene così giovani. Un dolore insopportabile per i genitori e per la figlioletta.