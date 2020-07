Un anno fa morì il carabiniere di Somma Vesuviana: «Ogni giorno vedo il video delle nozze»

«Sono distrutta. Ogni giorno cerco di andare avanti come mi ha insegnato Mario. Lo porto sempre con me, la sua forza mi accompagna in queste giornate così difficili in cui non posso vivere con lui la vita che avevamo tanto atteso. Mario era un uomo speciale». Così a un anno dalla morte di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere di Somma Vesuviana, la vedova Rosa Maria ricorda il carabiniere ucciso a Roma ai microfoni del Gr1 su Rai Radio1.

«Un uomo disponibile con gli altri, umile, onesto – aggiunge Rosa Maria – Mario incoraggiava tutti a fare bene il proprio lavoro, ad essere responsabili per sé e per gli altri. Mario ha dato il suo sangue in questa città che aveva scelto come casa: è morto a 35 anni e aveva una voglia di vivere… avevamo appena coronato il nostro sogno atteso tanto. E ora mi restano 4 minuti al giorno di un video del matrimonio dove posso rivederlo».

«Sono fiduciosa nel lavoro della magistratura: tanto valore non può cadere nell’oblio ma essere avvalorato dalla giustizia», sottolinea la vedova Cerciello che ringrazia anche tutti i colleghi di Mario che ogni giorno lavorano in strada e che «per i loro valori, devono essere onorati e rispettati».