Treno merci deraglia sul cavalcavia, chiusa l’autostrada verso Napoli

Poco dopo le ore 18 sull’autostrada A1 Milano – Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Villa Literno e Caserta Sud in direzione Roma e il tratto compreso tra l’allacciamento con la A30 e Villa Literno in direzione Napoli. La chiusura è stata disposta per consentire gli interventi di messa in sicurezza del cavalcavia ferroviario posto al km 741 dove, poco prima delle 14, il vagone di un treno merci è deragliato senza conseguenze sulla carreggiata autostradale. Sul luogo dell’evento, dove attualmente si registrano 4 km di coda sia in direzione di Roma che di Napoli, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti che da Napoli sono diretti verso Roma, dopo l’uscita a Pomigliano – Villa Literno, si consiglia di immettersi sulla A30 Caserta – Salerno, alla stazione di Nola, in direzione Caserta per poi rientrare sulla A1 in direzione Roma. Agli utenti che da Roma sono diretti verso Napoli, dopo l’immissione sulla A30 Caserta – Salerno in direzione Salerno, si consiglia di prendere la A16 Napoli – Canosa in direzione Napoli per rientrare infine sulla A1 in direzione Napoli.