Treno Circumvesuviana deraglia a Striano: solo tanta paura

Non ci sono feriti ed è questa la notizia più importante. Ma a Striano si è davvero rischiato grosso questo pomeriggio, e se non è accaduto nulla è grazie alla prontezza di riflessi del macchinista che procedendo in maniera lenta è riuscito a fermarsi dopo che il treno era deragliato dai binari. Pomeriggio di paura per la Circumvesuviana per un “incidente” che non ha provocato danni se non alla circolazione ferroviaria ed in parte anche a quella stradale di Striano.

Il treno della Circumvesuviana stava per entrare in stazione e fermarsi, quando ancora con il più vicino passaggio a livello chiuso, è uscito dai binari. A quel punto il macchinista ha capito ed ha immediatamente arrestato la corsa del convoglio, prima che potesse adagiarsi su un lato. Sul posto sono giunti i soccorsi e la polizia municipale di Striano ed i carabinieri, provvedendo a fare scendere e mettere in sicurezza tutti i passeggeri che erano a bordo.