Travolto dal treno: indagati in 6 tra dirigenti e dipendenti della Circumvesuviana

Disastro ferroviario colposo e lesioni colpose. Sono i reati ipotizzati nei confronti di sei tra dirigenti e funzionari dell’Eav per l’incidente che ha coinvolto un treno della Circumvesuviana, avvenuto ad Avella in località San Nazzaro, nel quale un 64enne è rimasto ferito dopo essere stato travolto dal treno locale diretto a Napoli. L’anziano era a bordo di una Renault Scenic e ha attraversato i binari; l’auto è stata trascinata per diversi metri e distrutta dall’impatto.

Il pm della procura di Avellino Luigi Iglio ha inviato i sei avvisi di garanzia a dipendenti e dirigenti del settore manutenzione della linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana anche per notificare l’affidamento dell’incarico per una perizia meccanica all’ingegnere Alessandro Lima. Il professionista, che ha già compiuto un sopralluogo, dovrà accertare la dinamica e verificare eventuali malfunzionamenti degli impianti semaforici e acustici. Intanto le condizioni del 64enne di Avella, ancora ricoverato nell’ospedale di Nola, sono in miglioramento.