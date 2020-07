Tragedia in Campania: farmacista 31enne sbanda in scooter e muore sul colpo

Tragedia ieri sera a Marina di Camerota. Federico Giuliani, farmacista di 31 anni ha perso la vita mentre era a bordo della sua moto. Una giovane vita spezzata nello schianto che si è verificato intorno alle 21. Il ragazzo era in sella alla sua Benelli Leoncino di colore nero. Stava percorrendo la strada di accesso a Marina di Camerota quando all’altezza del campeggio 41esimo Parallelo, il mezzo sarebbe uscito fuori strada schiantandosi contro contro un muretto. Il ragazzo avrebbe impattato con il torace contro il muro. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. I sanitari hanno tentato di rianimarlo poi in codice rosso è stato trasferito all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto. È deceduto subito dopo il suo arrivo all’ospedale vallese.

Sul luogo del drammatico incidente oltre a due ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118, i carabinieri della locale stazione comandati dal maresciallo Francesco Carelli e gli uomini della capitaneria di porto. Scene strazianti all’arrivo dei familiari del ragazzo. “Federico svegliati” le grida di dolore di una parente mentre la mamma cercava di raggiungere il figlio riverso a terra. Sul posto anche il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta. La famiglia Giuliani è conosciuta da tutti a Camerota e nel Cilento. Federico era nipote del Notaio Giuliani, la sua famiglia è titolare di due nota struttura turistica, i Villaggi Blu Marine ed Happy Village. Federico lavorava nella farmacia di famiglia situata a Marina di Camerota. Una tragedia immane che ha colpito tutta la comunità locale. Un destino atroce che ha strappato per sempre Federico all’amore della sua famiglia.