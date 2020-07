Tragedia a Trecase, operaio 45enne cade dal tetto: è morto

È morto poco dopo essere caduto, prima che l’ambulanza potesse arrivare per prestargli i primi soccorsi. Il dramma si è consumato a Trecase questo pomeriggio, dove si è verificato l’ennesima tragedia sul lavoro, che in questa giornata conta due morti nell’area vesuviana e ben cinque in tutta Italia. I fatti nella zona di Via Menotti, dove l’operaio 45enne è precipitato da un tetto. Secondo i colleghi che hanno fatto di tutto per provare a non fargli perdere conoscenza, l’uomo era ancora in vita subito dopo essere precipitato. Ma all’arrivo del 118 era senza vita.

Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Torre Annunziata, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente mortale e di stabilire eventuali responsabilità. Ma adesso è chiaramente il momento del dolore. Nella giornata di oggi è deceduto anche un operaio di Ercolano che è stato travolto da un Suv in Irpinia mentre lavorava su un cantiere stradale. Inoltre in giornata due operai sono caduti da un’impalcatura a Roma morendo sul colpo, fino all’ultimo incidente a Savona dove un dipendente 54enne è rimasto schiacciato alla Tirreno Power.