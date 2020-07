Traffico di rifiuti a Pompei, Terzigno e Torre: 17 arresti ECCO NOMI E VIDEO

La Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito dell’operazione “Hercules”, ha scoperto, questa mattina, oltre 12mila tonnellate di rifiuti speciali, tra indumenti usati, accessori per l’abbigliamento, pezzami da lavorazione e scarti tessili, tutte smaltite illegalmente e senza rispettare le procedure previste dalla normativa ambientale. Le fiamme gialle hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Napoli nei confronti di 17 persone. Tra queste: una è in carcere, 10 agli arresti domiciliari e 6 hanno l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Secondo la guardia di finanza i soggetti fanno parte di un’organizzazione criminale, operante nelle province di Napoli e Caserta, dedita alla realizzazione di un ingente traffico illecito di rifiuti speciali. Le indagini, condotte dai finanzieri di Torre Annunziata nel 2018, partirono dopo un sequestro eseguito in tredici capannoni di Pompei dove erano state ammassate 6mila tonnellate di rifiuti speciali.

Secondo i finanzieri, le oltre 12mila tonnellate di rifiuti speciali venivano stoccate illecitamente, grazie anche all’ausilio di alcuni autotrasportatori, in enormi capannoni nei comuni di Napoli, Melito, Boscotrecase, Terzigno, Pompei e Castellammare di Stabia, presi in affitto da ignari proprietari ai quali l’organizzazione spesso non corrispondeva neppure il canone di locazione pattuito. Nel momento in cui i capannoni risultavano pieni venivano abbandonati con il rischio di cagionare un disastro ambientale di vaste proporzioni. Sono in corso altre perquisizioni nei confronti degli indagati e sequestri di ulteriori depositi utilizzati dal gruppo.

I DESTINATARI DEI PROVVEDIMENTI

Custodia cautelare in carcere:

NOCERINO Filippo, nato a Ercolano (NA) il 02.09.1969

Arresti domiciliari:

COZZOLINO Massimo, nato a Torre del Greco (NA) l’11.12.1973

MIELE Concetta Anna, nata a Boscotrecase il 08.11.1958

LAVINO Salvatore, nato a Ercolano il 06.01.1941 (deceduto il 21 aprile 2020)

COZZOLINO Giuseppe, nato a Torre del Greco il 29.04.1979

CIANO Marco, nato a Torre del Greco il 08.03.1973

SCOGNAMIGLIO Salvatore, nato a Napoli il 16.10.1975

SCOGNAMIGLIO Ciro, nato a Ercolano il 07.10.1945

FORMISANO Ciro, nato a Ercolano il 22.05.1970

COMMUNARA Domenico, nato a Cesa il 26.02.1970

GABRIELE Arturo, nato a Napoli il 14.05.1971

CROCE Aniello, nato a Napoli il 31.12.1971

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria;

MAIONE Angelo, nato a Maddaloni il 22.12.1993

PIGNARDELLI Gennaro, nato a Napoli il 21.02.1955

PIGNARDELLI Vincenzo, nato a San Felice a Cancello il 18.07.1989

RICCIO Gaetano, nato a Torre del Greco il 09.12.1979

PUNZO Vincenzo nato a Napoli il 13.09.1988.

IACOMINO Salvatore, nato a Napoli il 11.02.1976