“Tra Libri e Magia”: PuntoG190 e Lettori Vesuviani ad Ottaviano per promuovere la lettura

L’associazione PuntoG190 di Ottaviano e l’associazione Arcadia di Terzigno, promotrice dell’iniziativa del Club del Libro “Lettori Vesuviani”, danno il via, con l’evento “Tra Libri e Magia”, a una partnership che intende dare uno slancio all’azione civica e culturale dei giovani sui territori, creando nuove occasioni di incontro. Dal mese di Luglio, i Lettori troveranno accoglienza a Ottaviano presso la sede di PuntoG190: una collaborazione che riguarderà non solo le attività letterarie ma anche quelle ludiche e ricreative.

L’idea del Club del Libro è un’assoluta novità per i paesi vesuviani e ha registrato in breve tempo un numero crescente di adesioni. L’associazione PuntoG190, con un direttivo di sole donne, opera da più di un anno a Ottaviano e porta avanti iniziative di rilievo che coinvolgono le scuole, i bambini e gli adolescenti, fornendo loro uno spazio dove incontrarsi e dove possono svolgere vari tipi di attività.

Arcadia, invece, opera nei settori della cultura e collabora con le scuole per quanto riguarda i progetti di formazione: nel mese di Gennaio ha inaugurato il Club del Libro, con incontri mensili itineranti. Le due associazioni hanno deciso di stringere un sodalizio, con l’obiettivo di fare rete con altre realtà aggregative del territorio, mettendo insieme le proprie competenze per il conseguimento di comuni obiettivi.

Il primo evento in tandem, “Tra Libri e Magia”, avrà lo scopo di far avvicinare i giovani alla lettura e, oltre alla discussione del libro del mese, consisterà in un “angolo” dedicato all’astrologia e alla cartomanzia, per abbracciare il tema mensile del “realismo magico” anche nei suoi elementi di intrattenimento. Per tenersi aggiornati sugli eventi è consigliabile seguire le pagine facebook di PuntoG190 e Lettori Vesuviani, utili anche per prendere i contatti con le associazioni menzionate. Per quanto riguarda l’evento dei Lettori, l’appuntamento è Martedì 21 Luglio 2020 alle 21:30 in Via Piazza 15 a Ottaviano (sede di PuntoG190).