Torna dagli Usa in Campania: ha il Covid. Imprenditore subito in isolamento

Torna la paura covid anche in Cilento. C’è infatti un caso accertato di Coronavirus a Roccadaspide in provincia di Salerno. Si tratta di un imprenditore 53enne che organizza viaggi turistici per stranieri nel Cilento, in particolare cittadini americani. Tornato pochi giorni fa proprio da New York, ha poi raggiunto Roccadaspide, per osservare il periodo di quarantena obbligatoria come previsto dalle attuali normative italiane per prevenire il contagio.

Dopo alcuni giorni, l’Asl ha disposto come da prassi anti Covid il tampone, eseguito stamattina, presso la residenza del 53enne, da personale dell’Azienda Sanitaria salernitana. L’esito del tampone, analizzato dal laboratorio Covid dell’ospedale di Eboli, è risultato positivo: l’uomo, asintomatico, è stato così immediatamente posto in isolamento.