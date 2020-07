Terribile schianto frontale in Campania: donna di 36 anni muore sul colpo

Tragedia della strada in Alta Irpinia. Si è verificata in mattinata a Guardia Lombardi. L’incidente stradale mortale è avvenuto in località Taverne. Purtroppo per una donna di 36 anni che era a bordo di una delle due auto coinvolte nel sinistro, non c’è stato nulla da fare. Sul posto i soccorritori di un’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine.

Inutili tutti i tentativi di soccorso. Per la donna era ormai troppo tardi. Sono stati avviati gli approfondimenti per cercare di ricostruire la dinamica del drammatico incidente. Ferito in maniera grave anche il compagno della donna, un 33enne del Napoletano. In ospedale, ma con lesioni lievi, pure la persona che era alla guida dell’altro veicolo coinvolto.