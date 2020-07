Tentano di rifilarle il pacco: donna fa arrestare due truffatori

Una donna di 56 anni del Vesuviano e’ stata al gioco di due truffatori di Napoli che le volevano rifilare il cosiddetto “pacco” e poi li ha fatti arrestare. In manette sono finiti un 24enne e un 20enne: uno si e’ finto il nipote della vittima, l’altro il postino: hanno chiamato al telefono di casa della dicendole di aver acquistato un pacco (contenente delle cuffie acustiche) per il quale era necessario versare 500 euro. Per non destare sospetti il finto postino ha confermato che avrebbe consegnato nel pomeriggio.

La donna, pero’, non ha creduto per un istante alle loro parole e ha chiamato i carabinieri i quali si sono sistemati nei pressi della casa della signora ad aspettare i due ragazzi: poco dopo i truffatori si sono presentati, in sella a uno scooter. Uno si e’ avvicinato al suo palazzo, chiedendole di scendere con i soldi: una volta scesa, le ha consegnato il pacco (che conteneva solo delle cuffie acustiche). E’ stato a quel punto che i carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio e di Torre del Greco sono intervenuti, arrestandoli.