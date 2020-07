Striano, Del Giudice passa a Fratelli d’Italia: primo sindaco napoletano per la Meloni

Il primo sindaco della provincia di Napoli di Fratelli D’Italia è Antonio del Giudice di Striano. Anche il partito di Giorgia Meloni ha dunque un primo cittadino nel Napoletano. Questa mattina l’annuncio del passaggio ufficiale in una conferenza stampa a cui hanno preso parte il commissario provinciale dello schieramento politico, Andrea Delmastro, il parlamentare salernitano Edmondo Cirielli, il consigliere regionale Michele Schiano, Carmela Rescigno, dirigente nazionale di Fdi, vice responsabile Sanità.

«Imprenditore, padre di famiglia, sindaco, da sempre di centrodestra: l’identikit del perfetto uomo di Fratelli d’Italia», ha commentato Delmastro. Un passato con Forza Italia, Del Giudice resta a destra: «Ho militato in Forza Italia ed ho ritenuto giusto e doveroso restare nel centrodestra. Non ho fatto una scelta opportunista, come altri che sono passati nel centrosinistra e con De Luca», ha affermato il sindaco facendo capire di volere dare una mano per le Regionali anche se non in prima persone con una candidatura.