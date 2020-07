Sospiro di sollievo a San Giuseppe Vesuviano: negativi i due casi sospetti al Covid

«Tiriamo un piccolo sospiro di sollievo per la notizia, che ci dà gioia, della negatività al Covid-19 dei due nostri giovani concittadini che erano in attesa di risultati. Il livello di attenzione, però, resta molto alto e vi invito alla massima precauzione». A dare la notizia è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che precisa: «Nel vicino Comune di Ottaviano si registrano già tre casi di positività, uno a Striano, uno a Somma Vesuviana, uno a Scafati. Piccoli focolai di quattro o cinque positivi sono già emersi a Massa Lubrense e Pozzuoli. Altri casi sono emersi nel nolano».

«Ci sono, purtroppo, segnali di un trend in crescita dei casi di contagio in Campania. Non sprechiamo i sacrifici e quanto di buono fatto nei mesi scorsi! Niente assembramenti dentro e fuori a bar e locali notturni, uso della mascherina, distanziamento fisico e frequente igienizzazione delle mani. La responsabilità di ciascuno nel seguire queste regole è fondamentale, perché l’unica strada alternativa, al momento, è la chiusura delle attività, che non possiamo permetterci e che vogliamo scongiurare in ogni modo».