Sorrento, gabbiano ruba la pizza al food blogger: «Mi stava staccando il dito» IL VIDEO

«Mi stava per staccare un dito». C’è stata paura ma anche tanta incredulità per il food blogger Gian Andrea Squadrilli, fondatore del famoso profilo Instagram “Italy Food Porn”. Il napoletano Squadrilli stava mostrando un trancio di pizza fuori dal suo locale a Sorrento, in diretta sui social, quando un gabbiano è spuntato dal nulla e gli ha letteralmente “rubato” il cibo.

Il video è naturalmente subito diventato virale e subito dopo da parte del ristoratore è arrivato il commento. Il gabbiano è stato veramente rapace, e la fortuna ha voluto che non abbiamo realmente afferrato anche la mano di Squadrilli. «Questi sono i rischi di fare il food blogger», ha poi scritto l’autore nella presentazione del video.