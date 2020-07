Somma Vesuviana, nessun trasferimento per l’Asl. Il sindaco: «Il distretto resta qui»

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nessun trasferimento della sede distrettuale dell’Asl Napoli 3 Sud dal territorio comunale. Lo ha assicurato il sindaco Salvatore Di Sarno, che ha voluto così commentare e smentire le notizie circolate nelle scorse ore relative al presunto trasferimento. «In merito alla notizia che circola in rete riguardante il presunto trasferimento dell’Asl Na3 Sud da Somma Vesuviana – ha detto la fascia tricolore – tengo a precisare che la stessa è del tutto infondata. A tal proposito, mi sono premurato, in data 17 giugno, di inoltrare una lettera al direttore del Distretto 48 dell’Asl Na3 Sud, il dottor Vincenzo Vaiano, nella quale chiedevo un incontro urgente per discutere della questione. Ebbene, al termine dell’incontro sono stato ragguagliato sull’infondatezza della notizia».

Un incontro, quello tra il sindaco di Somma Vesuviana e il direttore del distretto sanitario, che è servito anche ad altro: a fare il punto sul ridimensionamento dei servizi offerti alla cittadinanza. «Al momento – ha detto ancora Di Sarno – si riscontrano disservizi dovuti alla carenza di personale; a tal proposito desidero annunciare a tutti i miei concittadini che, di qui a poco, saranno ripristinati tutti i servizi con un ampliamento degli stessi. Attendiamo l’ufficialità della prossima settimana, attraverso una missiva da parte dell’Asl». Una buona notizia, dunque, per il territorio cittadino, che giunge a pochi giorni di distanza da un’altra buona nuova sul fronte della sanità nel vesuviano, quella cioè della proroga dei servizi di pronto soccorso espletati dalla clinica Trusso di Ottaviano e dalla clinica Santa Lucia di San Giuseppe Vesuviano, due strutture che, in caso di emergenza, sono raggiunte anche da tanti cittadini di Somma Vesuviana.