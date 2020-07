Si aggrava anziano paziente con il Covid: è in rianimazione all’ospedale di Scafati

By

Si sono aggravate le condizioni di salute dell’anziano di Nocera Inferiore ricoverato presso l’ospedale “Mauro Scarlato” di Scafati. Nelle ultime ore l’89enne avrebbe iniziato a manifestare problemi respiratori dovuti alla polmonite interstiziale emersa dalla Tac. Anche se il quadro clinico sarebbe critico nel suo complesso e non dovuto a complicanze provocate direttamente dal virus. Si tratta, in questo caso, dello stesso uomo che, già nel mese di aprile, aveva contratto il Covid.

L’uomo, con le difficoltà respiratorie, è stato portato in terapia intensiva ed è stato intubato continuando la terapia. La speranza che è possa riprendere a respirare con i propri polmoni quanto prima e superare questo colpo di coda del Coronavirus. Secondo quanto si apprende dall’ospedale di Scafati i pazienti ricoverati in totale sono sette, solo uno in terapia intensiva.