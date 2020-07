Serie A, ecco la bolletta per vincere 414 euro

Lo staff di Intralot Cafè è pronto a dettare anche questo weekend i pronostici della Serie A. La Juve affronta il Torino nel derby della Mole numero 200, mentre la Lazio, senza Immobile e Caicedo (squalificati) ospita il Milan. Inter impegnata in casa contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Chiude il programma il match del San Paolo tra Napoli e Roma.

Ricordiamo che Intralotcafè è sala scommesse, virtual games, sala slot e sala casino, bar, gratta e vinci, ricariche telefoniche e pagamento utenze. Seguiteci anche sulle pagine Facebook ed Instagram: IntralotcafèpoggiomarinoeSanGi useppeVesuviano.

Ecco dunque i pronostici validi per la restante parte della 30^ giornata di campionato:

JUVENTUS-TORINO

Nonostante la grande differenza in classifica, il derby della Mole è sempre stato un match combattuto e equilibrato. Anche all’andata la Juventus riuscì a portare a casa i tre punti solo con un gol su azione di calcio d’angolo. A nostro avviso la Juventus ha qualità troppo superiori per pensare a qualche sorpresa.

Pronostico JUVENTUS-TORINO 1. Con quota intralotcafè di 1,27.

SASSUOLO-LECCE

Al Mapei Stadium si gioca un match che a inizio anno sarebbe stato considerato scontro salvezza. I padroni di casa, però, hanno sovvertito i pronostici e sono in una posizione relativamente tranquilla.

Per quanto riguarda il pronostico, il Lecce necessita maggiormente di punti. Per questo motivo il nostro consiglio è quello di puntare su una doppia chance.

Pronostico SASSUOLO-LECCE 12. Con quota intralotcafè di 1,20.

LAZIO-MILAN

Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per conseguire i rispettivi obiettivi.

Per quanto riguarda il pronostico, nonostante le tante assenze tra le fila della Lazio, pensiamo che i biancocelesti riusciranno a portare a casa i tre punti.

Pronostico LAZIO-MILAN 1X. Con quota intralotcafè di 1,34.

INTER-BOLOGNA

In campo due squadre con motivazioni differenti. L’Inter vuole restare in scia a Juventus e Lazio, il Bologna è praticamente già salvo in virtù dei tredici punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Per quanto riguarda il pronostico, alla luce dell’analisi fatta, a nostro avviso l’Inter porterà a casa i tre punti.

Pronostico INTER-BOLOGNA 1. Con quota intralotcafè di 1,47.

CAGLIARI-ATALANTA

L’Atalanta è sempre più vicina alla sua seconda storica qualificazione in Champions League. La squadra di Gasperini ha confermato di essere inarrestabile visto che viene da dieci vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Ma il Cagliari è sempre un cliente ostico per l’Atalanta.

Pronostico CAGLIARI-ATALANTA 2. Con quota intralotcafè di 1,52.

PARMA-FIORENTINA

Al Tardini scendono in campo due squadre probabilmente con motivazioni differenti. I padroni di casa sono già salvi e sognano l’Europa. Gli ospiti, invece, stanno vivendo un periodo molto delicato, avendo solo sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Per quanto riguarda il pronostico, le motivazioni potrebbero fare la differenza in questa sfida. La Fiorentina riuscirà a tornare al successo.

Pronostico PARMA-FIORENTINA X2. Con quota intralotcafè di 1,37.

UDINESE-GENOA

un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Un successo permetterebbe all’Udinese di avvicinarsi notevolmente alla permanenza nel massimo campionato. Ci aspettiamo una gara abbastanza equilibrata, in cui entrambe le squadre in primis punteranno a non perdere.

Pronostico UDINESE-GENOA 1x. Con quota intralotcafè di 1,31.

BRESCIA-VERONA

Ci aspettiamo una gara che potrebbe riservare qualche sorpresa. L’Hellas ha già fatto tanto e per questo una sconfitta potrebbe anche essere accettata, mentre il Brescia non può concedersi altri passi falsi se vuole tornare a sperare nella salvezza.

Pronostico BRESCIA-VERONA 12. Con quota intralotcafè di 1,24.

SAMPDORIA-SPAL

Al Ferraris di Genova si gioca una gara cruciale per entrambe le squadre. Con un successo la Sampdoria sarebbe praticamente salva. La Spal, invece, cerca i tre punti visto che in caso di ko la retrocessione sarebbe dietro l’angolo. Sarà una gara combattuta.

Pronostico SAMPDORIA-SPAL 12. Con quota intralotcafè di 1,29.

NAPOLI-ROMA

Il derby del Sole ha un sapore un po’ amaro per entrambe le squadre. Sia Napoli che Roma, infatti, vengono da una sconfitta che potrebbe avere messo fine alle speranze di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Per quanto riguarda il pronostico, a nostro avviso il Napoli sembra avere qualcosa in più della Roma a questo punto della stagione.

Pronostico NAPOLI-ROMA 1X. Con quota intralotcafè di 1,30.

Puntando 20€ sulle quote scelte per voi, la vincita Intralotcafè é di 414 euro.

Tentate e buena suerte a todos!!!