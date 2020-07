Scossa di terremoto sul Vesuvio: è stata avvertita da parte della popolazione

Un terremoto un po’ più forte del solito ma che fa comunque parte della normale attività vulcanica così come fanno sapere dall’Ingv. Stavolta, a differenza di quanto avviene quasi in tutte le occasioni, il movimento tellurico è stato avvertito da una parte della popolazione. Non tanto per la magnitudo, di 2.2, ma per la profondità visto che la rilevazione parla di zero chilometri. L’epicentro è stato a Massa di Somma, ed è proprio da quella zona che arrivano le segnalazioni.

La scossa è avvenuta in prima mattinata, esattamente alle 7,57 proprio sul territorio di Massa di Somma. Chiaramente nessuna scena di panico, visto che a rendersi conto del lieve movimento sono state persone residenti ai piani alti di quella porzione del Vesuviano. Ma nulla è stato preoccupante. Al momento non è scattato alcuno sciame sismico, come invece avvenuto un mese fa quando le scosse furono una ventina in mezza giornata.