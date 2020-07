Schianto sulla via del mare in Campania: 48enne muore sul colpo grave l’amico

Una persona è morta, l’altra è rimasta ferita. Questo il bilancio dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla via del Mare a Santa Maria di Castellabate. Si tratta di un 48enne dell’Est Europa. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Invece l’altra persona che era in auto con l’uomo deceduto è ricoverata ancora all’ospedale di Vallo della Lucania. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre dalle lamerie dell’auto i due malcapitati. Per fortuna è rimasto illeso l’occupante dell’altra auto coinvolta nello scontro mortale.

Secondo quanto ricostruito i due viaggiavano a bordo di una jeep, vecchio modello, che ha tamponato una Opel Corsa, che stava per svoltare all’altezza dal campo sportivo lungo la Via del Mare. L’Opel ha proseguito la sua corsa per una cinquantina di metri prima di fermarsi a lato della carreggiata, mentre la jeep ha terminato la sua corsa, andando a sbattere violentemente contro un albero.