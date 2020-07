Schianto sulla via del mare: coinvolto uomo di Palma Campania, ferite nonna e nipotina

Incidente ieri nel primissimo pomeriggio in via Creta Rossa, alle porte di Trentinara, nel Salernitano. Per cause da accertare, si sono scontrare due auto: una Renault Clio guidata da un uomo originario di Palma Campania e una Citroen C2 con a bordo nonna e nipotina del posto, rimaste ferite nello scontro, fortunatamente in modo lieve. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa di piazza Santini di Capaccio Scalo.

Le due malcapitate trasportate in seguito, rispettivamente all’ospedale di Roccadaspide e Battipaglia per accertamenti: solo tanto spavento ma fortunatamente senza conseguenze il pauroso impatto tra le due vetture. Sul posto anche i Carabinieri di Agropoli coadiuvati dal Nucleo di Protezione Civile di Trentinara. L’uomo di Palma Campania è in buone condizioni.