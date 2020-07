Schianto nella notte tra Marra e Scafati: morto pizzaiolo 30enne

Tragedia la scorsa notte a Scafati. Un incidente mortale si è verificato nei pressi della rotatoria tra via De Gasperi e via Poggiomarino, poco dopo la frazione di Marra a Boscoreale. A perdere la vita un ragazzo di 30 anni, di nazionalità ucraina, che era in sella ad una moto guidata da un amico quando si sarebbe schiantato contro un lampione. Il giovane faceva il pizzaiolo e viveva da anni viveva nella città dell’agro salernitano a cavallo del Vesuviano. Ieri la tragedia che gli ha tolto la vita. Infatti l’uomo è deceduto sul posto al momento dello schianto. Vani i tentativi dei sanitari del 118 di salvargli la vita.

L’amico, nel frattempo, è stato trasportato in codice rosso in ospedale dov’è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per comprendere la dinamica del sinistro. Sembrerebbe che non ci siano altre persone nè altri veicoli coinvolti nell’incidente mortale, ma le forze dell’ordine stanno indagando per accertare cosa sia accaduto in pienissima notte e ad un incrocio dove non è la prima volta che si verificano tragedie.