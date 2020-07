Schianto a San Gennaro Vesuviano: Natalia, Pasqualina, Giacomo e la neonata. Si prega e piange

Solo Natalia Boccia non c’è più. Ma sono gravi la sorella Pasqualina di 34 anni che nella notte è stata fatta partorire, il marito Giacomo Muoio e la piccola nata di sette mesi. Il 18enne alla guida della Fiat Panda blu piombata sul marciapiede ha devastato la famiglia Boccia. Natalia aveva 27 anni e studiava, ma intanto era impegnata per il sociale e per l’ambiente. Un anno fa Pasqualina e Giacomo si erano sposati, poi la gravidanza. Ora in tre lottano per la vita, e comunque vada non vedranno mai più Natalia.

Questa mattina intorno a mezzogiorno, i carabinieri di San Gennaro Vesuviano sono tornati in via Ottaviano per lavorare sulla dinamica, per capire cosa abbia fatto perdere il controllo dell’auto al 18enne che ha travolto il gruppo di sei ragazzi. Gli altri tre sono in ospedale ma non rischiano la vita. Il giovane incensurato è ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale. Non aveva assunto alcolici né droghe e non è chiaro dai video raccolti dalle forze dell’ordine se procedesse oltre i limiti di velocità. In tutti i casi deve essere successo qualcosa affinché sbandasse. È questo l’elemento da chiarire.