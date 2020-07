Scacco ai signori della droga: 25 arresti anche tra Boscoreale e Sarno LEGGI I NOMI

Vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, con l’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, nei confronti di 25 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti con base operativa a Salerno.

Per l’operazione sono stati impegnati circa 150 agenti in vari comuni della provincia, con l’ausilio di unità cinofile antidroga e il supporto aereo di un elicottero della Polizia di Stato, con la collaborazione delle Squadre Mobili di Napoli, Verbania e Cosenza, per l’esecuzione di misure restrittive in quelle province. In particolare nel Napoletano sono coinvolte persone di Boscoreale. In basso ci sono i nomi delle 25 persone coinvolte.

IAVARONE Raffaele cl.1982, di Salerno, già agli arresti domiciliari per altra causa, (custodia in carcere)

RUSSO Giuseppe cl.1981, di Salerno (custodia in carcere)

NOSCHESE Mario cl.1972, di Salerno (custodia in carcere)

ATTIANESE Nicola cl.1972, di Pontecagnano Faiano, già detenuto per altra causa (custodia in carcere)

VITALE Luca cl.1985, di Salerno, già agli arresti domiciliari per altra causa (custodia in carcere)

ROMANO Aniello cl.1986, di Baronissi (custodia in carcere)

PIERNO Giuseppe cl.1981, di Salerno (custodia in carcere)

ROMANO Ciro cl.1987, di Salerno (custodia in carcere)

VICINANZA Gianluca cl.1989, di Salerno (custodia in carcere)

IANNONE Gerardo cl.1991, di Salerno (custodia in carcere)

PIERRO Antonio cl.1991, di Salerno (custodia in carcere)

AMATO Fulvio cl.1977, di Salerno (custodia in carcere)

OISFI Hicham, alias Emilio cl.1984, di Scafati (custodia in carcere)

AQUINO Giuseppe cl.1982, di Boscoreale (custodia in carcere)

SIRICA Guglielmo cl.1957, di Sarno (custodia in carcere)

SIRICA Domenico Pasquale cl.1990, di Sarno (custodia in carcere)

SQUILLANTE Emilio cl.1978 di Sarno, domiciliato a Verbania (custodia in carcere)

TUFANO Claudio cl.1967, di Pontecagnano Faiano, già agli arresti domiciliari a Scalea per altra causa (custodia in carcere)

COSENTINO Antonio cl.1971, di Baronissi (custodia in carcere)

NISI Alessandro cl.1994, di Salerno, già detenuto per altra causa (custodia in carcere)

LANGELLA Giovanni cl.1982, di Boscoreale, già agli arresti domiciliari a Scafati per altra causa (custodia in carcere)

PLACANICO Massimiliano cl.1974, di Salerno, già agli arresti domiciliari per altra causa (custodia in carcere)

NATELLA Mauro cl.1992, di Salerno, già detenuto per altra causa (arresti domiciliari)

SICA Michele cl.1994, di Salerno, già agli arresti domiciliari per altra causa (arresti domiciliari)

DE MARTINO Felice cl.1978, di Salerno (arresti domiciliari).