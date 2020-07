San Giuseppe Vesuviano, vandali devastano giostre per disabili: sindaco pubblica il video

«Ecco cosa è avvenuto in piazza Elena d’Aosta, dove un gruppo di adolescenti, assembrati, ha vandalizzato alcune giostre, tra cui quelle destinate ai bambini diversamente abili. Metterò questo video, in cui ho oscurato i volti, a disposizione delle forze dell’ordine ed a loro rivolgo un appello: non possiamo diventare terra di nessuno». A scriverlo sui social network è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che su Facebook ha pubblicato il filmato. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO.

Il primo cittadino aggiunge: « necessità assoluta di un controllo costante delle strade della città, anche e soprattutto nelle ore notturne. Non possiamo continuare a tollerare vandalismo, prepotenza, risse, schiamazzi e reati anche molto più gravi. Non possiamo essere terra di conquista per chi disprezza la legge e le regole del vivere civile».