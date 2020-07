San Giuseppe Vesuviano, il sindaco Catapano dall’Antimafia in audizione

«La settimana scorsa sono stato convocato del Presidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, per essere udito, a Roma, dal Comitato IX – che si occupa di “Analisi delle procedure di gestione dei beni sequestrati e confiscati”. Ho avuto l’opportunità di condividere l’esperienza del Comune di San Giuseppe Vesuviano nell’assegnazione del bene confiscato alla criminalità organizzata, sito in via Croce Rossa, futura cittadella scolastica e museo della legalità, per la cui ristrutturazione ci siamo già attivati al fine di individuare ed acquisire gli ingenti fondi necessari», a raccontarlo il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che spiega: «Ho avuto modo di segnalare anche le criticità che, da un punto di vista legislativo ed amministrativo, reggono il procedimento di assegnazione e di successiva trasformazione dei beni, cercando di fornire, come richiestomi, un idoneo contributo in ordine alle possibili modifiche normative o regolamentari applicabili allo specifico settore. Al di là di tutto, ho ribadito un principio cardine: l’importanza di far fiorire, negli immobili confiscati alla criminalità, attività e servizi a beneficio della comunità».

