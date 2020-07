San Giuseppe Vesuviano, caso sospetto di Covid per una ragazza: tamponi in corso

«Stiamo provvedendo, in queste ore, a porre in isolamento domiciliare obbligatorio di 14 giorni e sorveglianza attiva, una giovane concittadina, con sintomi sospetti di Covid19, in attesa di tampone, ed il suo nucleo familiare. Ad annunciarlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano. In città, Covid Free da tempo, torna dunque la paura per il Coronavirus. Chiaramente solo l’esito del tampone potrà stabilire con certezza i fatti.

Catapano aggiunge: «L’ho già detto e lo ripeto: no ad assembramenti all’esterno o all’interno dei bar, attenzione alle feste, o nei locali, la sera. Non è possibile non mantenere il necessario distanziamento fisico. Quattro contagi a Cava de’ Tirreni, tra cui una ragazza di 27 anni, 10 contagi a Pisciotta, questi riconducibili ad una sola cena: ciò è indicativo della facilità di trasmissione di questo dannato virus», conclude il sindaco ricordando la cautela, di portare la mascherina e di igienizzare le mani.