San Giuseppe Vesuviano, blitz nella fabbrica: sigilli e multa da 50mila euro al titolare

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

I carabinieri della Stazione di San Giuseppe Vesuviano, insieme al personale dell’Asl Napoli 3 Sud, nell’ambito di un servizio finalizzato alla repressione del lavoro nero e alla tutela ambientale, hanno denunciato un 32enne di cinese, titolare di un opificio situato sulla via Zabatta. Nel corso del controllo effettuato presso l’azienda, i militari dell’Arma hanno riscontrato la presenza di un lavoratore irregolare, nonchè diverse violazioni di natura penale in materia di sicurezza sui luoghi di lavori.

Macchinari e materiali di produzione erano utilizzati in maniera impropria, senza la necessaria osservanza delle prescrizioni di sicurezza. Anche le vie di fuga e i dispositivi di emergenza sono risultati assenti o inadeguati rispetto all’attuale normativa posta a tutela dei lavoratori. A carico dell’imprenditore sono state elevate sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 50mila euro. L’intera area produttiva, estesa per circa 400 metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro.