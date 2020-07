San Gennaro Vesuviano, tutto pronto l’ultimo saluto a Natalia: oggi l’autopsia

Si celebreranno domani alle 17 i funerali di Natalia Boccia, la 27enne di San Gennaro Vesuviano rimasta uccisa nell’investimento avvenuto in via Ottaviano dove una Fiat Panda ha falciato un gruppo di 6 ragazzi. La salma arriverà nel Convento in Piazza Margherita e l’accesso sarà chiaramente consentito ai familiari stretti così come da disposizioni anticontagio. Oggi c’è stata l’autopsia sul corpo della 27enne, che probabilmente ha perso la vita dopo avere battuto la testa dopo essere stato falciata dall’auto.

Continuano intanto le indagini dei carabinieri. Il 18enne di Sant’Anastasia, Domenico R., resta agli arresti domiciliari. Non ha riposto al Gip perché secondo gli avvocati sarebbe ancora troppo provato dallo choc. Al momento non si esclude un malfunzionamento della Fiat Panda blu così come tutte le altre piste. San Gennaro Vesuviano continua a pregare per la sorella di Natalia, Lina, la bimba che ha partorito dopo l’incidente, e per il cognato Giacomo. Sono tutti ancora ricoverati in pericolo di vita.