San Gennaro Vesuviano, auto travolge comitiva: morta una 26enne, grave donna incinta

Terribile notte quella di ieri a San Gennaro Vesuviano, dove c’è stata una giovane vita spezzata mentre altre sono in pericolo. Ancora frammentarie le notizie, ma di certo c’è la morte di una ragazza di 26 anni ed il grave ferimento di una giovane donna incinta che è stata fatta partorire, mentre lei resta in pericolo di vita. I feriti sarebbero in totale cinque. Secondo quanto appreso un’automobile avrebbero perso il controllo mentre percorreva Via Ottaviano, finendo per travolgere la comitiva che si trovava sul marciapiede.

È ancora tutto da decifrare, tuttavia. E per la dinamica bisognerà attendere il lavoro delle forze dell’ordine che allertare dalle persone del posto sono andate subito in Via Ottaviano insieme alle ambulanze del 118. Niente da fare, purtroppo, per la 26enne che è deceduta appena arrivata in ospedale. Tra i feriti più gravi proprio la donna incinta a cui i medici hanno scelto di far dare alla luce il piccolo. Una notte da dimenticare, un terribile incidente che si è verificato intorno alla mezzanotte e che ha già tolto la vita ad una ragazza.