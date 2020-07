Salvini dopo Mondragone: «Puzzo dopo 2 ore con quella gentaglia (i centri sociali)»

Matteo Salvini e la puzza dopo il comizio a Mondragone. Il leader della Lega, durante una diretta Facebook, ha commentato la sua ultima due giorni in Campania con le visite a Mondragone e Castel Volturno, in provincia di Caserta, contraddistinte da decise contestazioni. Durante la diretta Facebook, Salvini ha dichiarato: “Puzzo, sì puzzo. Se andassi in qualche salotto radical chic mi direbbero che puzzo, e ci credo, stai tu due ore in mezzo a quella gentaglia”. Parole che non sono passate inosservate sui social dove il numero uno del Carroccio è finito, nuovamente, al centro di un mare di polemiche.

Chiaramente l’attacco non è rivolto ai mondragonesi né ai campani ed i meridionali in senso lato, ma ai centri sociali con cui il leader della Lega ha un rapporto pressoché di guerra e che nel Casertano non gli hanno permesso di parlare, né gli hanno lesinato diversi lanci di acqua. La sua frase è rivolta quindi al gruppo che l’ha contestato e che gli ha fatto sudare sette camicie, così come si suol dire.